Konzertreihe beginnt mit „Vollendet“

Die WRG hatte eingeladen: 80 Besucher jeden Alters verfolgten am Dienstag die öffentliche Probe des Göttinger Symphonie Orchesters in der Stadthalle Osterode.

Osterode. Mit Musik von Beethoven startet das Göttinger Symphonie Orchester am 14. September seine fünf Konzerte in Osterode. Wir verlosen 10x2 Karten.

Mit dem Konzert „Vollendet“ startet das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) am Samstag, dem 14. September, um 19.30 Uhr seine aktuelle Konzertreihe in der Stadthalle Osterode. Chefdirigent Nicholas Milton und seine Musiker beginnen in der wichtigen Jubiläums-Spielzeit für Beethoven (250 Jahre seit seiner Geburt 1770) natürlich mit Musik von Beethoven.

Sein Violinkonzert gilt als ein Meisterwerk der Sonderklasse. Es ist einfach ein Stück Perfektionismus. GSO-Solist Emmanuel Tjeknavorian ist, ganz einfach gesagt, einer der besten Violin-Virtuosen unserer Zeit. Persönlich befreundet mit GSO-Generalmusikdirektor Nicholas Milton, ist Tjeknavorian bei den größten Orchestern der Welt zuhause, inklusive der Wiener Philharmoniker, des National Symphony Orchestra Washington und anderen mehr.

Das Konzert wird mit Brahms 3. Symphonie gekoppelt. Das GSO und Milton freuen sich, bei diesem ersten Konzert der Spielzeit in Osterode die wunderschöne 3. Symphonie von Brahms präsentieren zu können. Für das Konzert in Osterode verlost der Harz Kurier 10x2 Karten.

Konzertreihe in Osterode

Das GSO gibt in der Spielzeit 2019/2020 in Osterode insgesamt fünf Konzerte -- ein farbenreiches Spektrum, bei dem man die unglaublich weite Fähigkeit des GSO bewundern kann. Die Reihe beginnt sehr klassisch mit Beethoven und Brahms, geht dann mit dem zweiten Konzert am 5. Dezember als Nacht der Filmmusik mit James Bond-Melodien über in die Crossover-Richtung. Mary Carewe hat die James Bond Titel wie Goldfinger, Diamonds are Forever,, The Man with the Golden Gun, Skyfall oder You Only Live Twice aufgenommen mit dem London Royal Philharmonie Orchestra, und singt dieses Repertoire „better than anyone else on the planet“, schrieb The Evening Standard in London.

Das dritte Konzert umfasst einen verrückten Abend der vielen Überraschungen. Karneval in Venedig am 22. Februar 2020 wird alle Erwartungen an einen klassischen Konzertabend übertreffen. „Wunderbare Musik und tolle Moderation, ein Abend, den man nicht verpassen darf“, versprechen die Veranstalter.

Das vierte Konzert der Reihe mit dem Titel „Pomp and Circumstance“ am 26. März 2020 bietet als Höhepunkt „Land of Hope und Glory“, ein Marsch von Edward Elgar und Englands heimliche Hymne.

Die GSO-Konzertreihe endet mit der zweiten Nacht der Filmmusik am 25. April 2020. Unter dem Titel „A Space Odyssey“ wird Musik von Star Wars, ET, 2001, Star Trek und vieles mehr geboten. Die Nächte der Filmmusik sind immer die Höhepunkte der Spielzeit für das Orchester, und die Musiker freuen sich, diesmal zwei für das Publikum in Osterode spielen zu können.

Verlosung für Auftaktkonzert

Zum Saisonstart des Göttinger Symphonie Orchesters mit dem ersten Konzert „Vollendet“ von Beethoven mit Emmanuel Tjeknavorian an der Violine und unter der Leitung von Nicholas Milton am 14. September um 19.30 Uhr in der Stadthalle Osterode verlost der Harz Kurier 10x2 Eintrittskarten. Gewinnen kann, wer am Dienstag, 3. September, nur in der Zeit von 13 bis 13.15 Uhr unter der Telefonnummer 05522/3170-333 anruft und das Stichwort „Vollendet“ nennt.

Kartenverkauf

Die Gewinner müssen ihre Karten im neuen Harz Kurier Service-Center, Gipsmühlenweg 2 bis 4 in Osterode ab 9. September abholen (Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 9 bis 17 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr).

Tickets für das erste Konzert im Vorverkauf, an der Tageskasse sowie online unter: www.gso-online.de.