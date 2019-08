400 Motive im schönsten Acryl in der Elfengalerie

Wer vor kurzem den Weg in den Garten der Familie Salomon gefunden hatte, der kam aus dem Staunen wohl nicht mehr heraus. Mehr als 400 Acryl-Bilder hatte die Künstlerin Sandra Salomon bei ihrer inzwischen sechsten Ausstellung für ihr Publikum bereit gestellt und an exponierten Orten im Garten, auf der Terrasse und in Pavillons in Szene gesetzt. Dabei zeigte sich wieder einmal, wie kreativ und wandelbar die Autodidaktin in ihren Arbeiten ist.

Elfen, Wälder, Fantasieorte, aber auch Tiere, Schlösser und Landschaften waren zu bewundern. In jedem Bild ist ihre Handschrift erkennbar, in jedem Bild steckt aber auch die Individualität des Motivs und des Moments, alles durch den perfekten Einsatz von Farbe gekrönt.

Landschaften aus Italien

In diesem Jahr hatte die Künstlerin besonders viele Motive mit Landschaften aus Italien einfließen lassen.

Zur Begrüßung der Gäste gab es wie in jedem Jahr Kaltgetränke, Kaffee und Kuchen und später Leckeres vom Grill. Das Malen hat sich die gebürtige Berlinerin, die seit mehr als 30 Jahren in Osterode lebt, vor rund zwölf Jahren selbst angeeignet. Auch wenn es, wie sie berichtet, wohl anfangs noch ein Herumexperimentieren gewesen sei, kann davon schon lange nicht mehr die Rede sein. Inzwischen malt Sandra Salomon fast jeden Tag in ihrer Freizeit und hat wohl mehr als Tausend Bilder fertig gestellt. Zu ihren Lieblingsmotiven gehören unter anderem der Mond und das Strandleben.

Auch Großformat-Bilder beeindruckten die Gäste. Foto: Herma Niemann

Beeindruckend in diesem Jahr war auch ein großes Portrait einer indianischen Frau und der Blick auf eine verträumte Inselidylle. Als Vorlage verwendet sie oftmals Fotos. Beim Malen sei Sandra sehr ehrgeizig und engagiert, so ihr Ehemann Ralf. „In jedem einzelnen Bild ist irgendwie ein Teil von Sandra drin“, sagt er zum Schaffen seiner Frau. In jedem Fall liege ihr aber besonders das Malen von Meer, Strand und Motive mit südländischem Flair am Herzen.

Aber auch Auftragsarbeiten gehören zu ihrem Repertoire. Einige ihrer Bilder sind schon bis nach Berlin und sogar Hawaii gegangen. Die Ausstellung von Sandra Salomon findet jedes Jahr immer an dem Wochenende in der zweiten Augustwoche statt.

Weitere Infos erhalten Interessierte in Sandra Salomons Elfengalerie, Telefon 05522/9669984.