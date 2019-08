„Sex and Crime“ im Museumshof

Frivolitäten, Verbrechen und obendrein Glücksspiel: So etwas hatte das altehrwürdige Gemäuer wohl noch nicht erlebt. Doch was die Stillen Hunde, die mit „Literarisches Roulette: Sex & Crime“ beim Denkmalkunstfestival (DKKD) gastierten, im Innenhof des Museums veranstalteten, war einfach nur unanständig komisch.

„Es liegt in Ihrer Hand“, hatte Festival-Organisator Lutz Kretzschmar in seiner Ankündigung gewarnt. „Selber schuld, wenn es despektierlich wird.“ Denn es waren die Zuschauer, die per Griff in den Lostopf darüber entschieden, welche der 36 zur Auswahl stehenden Texte von den Schauspielern gelesen wurden. Doch von Reue gab es keine Spur. Ganz im Gegenteil, das Publikum amüsierte sich königlich über die sicherlich kaum bekannten Werke, die ihnen der Zufall beschert hatte.

Satirische Würze

Ob das schwülstige Rührstück „Die Eroberung“, die derbe Posse „Das Bauerngericht“, Klabunds schlüpfriges Gedicht „Die Wirtschafterin“ oder die anrüchige Geschichte aus der japanischen Kaiserzeit mit brutaler Pointe, Stefan Dehler und Christoph Huber verliehen den Werken mit ihrer ureigenen Performance satirische Würze. Und selbst zwei, den wenigsten geläufige, Märchen der Gebrüder Grimm waren als „großartige Krimis“ im Reigen der Verwerflichkeiten vertreten.

„Wir sind tief in den Ozean der Literatur eingetaucht, um kriminelle oder erotische Texte zu finden – bis auf den Grund, wo es schmuddelig wird“, hatte Dehler zu Beginn erklärt.

Das Publikum im rappelvollen Museumsinnenhof, der mit seiner tollen Atmosphäre an diesem lauen Sommerabend das Seine zu der ausgelassenen Stimmung beitrug, war jedenfalls begeistert und hätte offenbar noch mehr „Sex & Crime“ vertragen.