Once upon a time… in Hollywood.

Hollywood. „Once upon a time… in Hollywood“ ist optischer Hochgenuss als Verpackung für eine zähe, lahme Story.

Ein so schöner, so langweiliger Film

Der Film ist eine wahre Augenweide, ein optischer Hochgenuss: „Once upon a time… in Hollywood“ ist eine nostalgische Reminiszenz an eine chromfunkelnde und neon-leuchtende Ära der Filmmetropole, als diese Ende der 1960er Jahre eine neue Blütezeit erlebt. Der Streifen ist in jeder Sekunde schön anzuschauen, besonders auf der großen Kinoleinwand – die tollen Autos, die Mode, die Leuchtreklame, ja sogar die Einrichtungsgegenstände in den Räumen – und es ist bewundernswert, mit welcher Hingabe und Liebe zum Detail Quentin Tarantino und sein Team das Flair dieser Zeit und der in dieser Gestalt längst vergangenen Traumstadt haben auferstehen lassen.

„Once upon a time… in Hollywood“ ist auch der langweiligste lange Film, den ich mir seit langem bis zu Ende angesehen habe: Die 161 Minuten waren bei aller Freude über die optische Opulenz kein Vergnügen und mehrfach hatte ich das Bedürfnis, umzuschalten auf ein spannenderes Programm. Aber im Kino geht das leider nicht.

Die Story trägt nicht

Das wesentliche Problem des neuen Tarantino-Werks ist, dass die Story nicht trägt und dass dies schon in der ersten halben Stunde deutlich spürbar wird. Der Film ist, das muss ich einfach in dieser Deutlichkeit sagen, eine einzige Länge – Länge im Sinne von „zu weitschweifig“, „spannungslos“, „langweilig“ und „langatmig“. Die Handlung lässt sich völlig ausreichend in einem Satz zusammenfassen, der angemessen hölzern klingt: Die Karriere von Fernseh-Westernstar Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) geht den Bach runter und Cliff Booth (Brad Pitt) ist sein Stuntman/Fahrer/Mädchen für Alles und Daltons Nachbarn sind Roman Polanski und Sharon Tate (Margot Robbie) und wir schreiben das Jahr 1969 (Stichwort Charles Manson).

Das hätte sicher ein grandioser Tarantino werden können, sagen wir in seinen Pulp-Fiction/Natural-Born-Killers-Zeiten, aber „Once upon a Time“ ist lahm und fast ohne Pepp. Offensichtlich war Tarantino so bemüht, diesem sagenhaften Hollywood des Jahres 1969 ein Denkmal zu setzen, dass er darüber vergessen hat, eine unterhaltsame Geschichte zu erzählen. Und bedauerlicherweise muss man auch feststellen: Die Dialoge, für die er ja eigentlich so berühmt ist, sind in diesem Fall fade und zäh (was vielleicht an der deutschen Übersetzung liegen mag).

Auch das berühmte Ensemble – es gibt Kurzauftritte von Al Pacino, Kurt Russel, Damian Lewis und dem verstorbenen Luke Perry in seiner wohl letzten Rolle – und die beiden Superstar-Hauptdarsteller können den Film nicht retten, eher im Gegenteil: Ich finde DiCaprios Darstellung des mit einem heftigen Karriereknick konfrontierten Western-Star Rick Dalton wenig glaubwürdig. Mir scheint , als habe sich DiCaprio an seine frühere Rolle als durchgeknallter Howard Hughes in Scorseses „Aviator“ erinnert und sich dort ein paar Ticks ausgeliehen, die er dem von Selbstzweifeln geplagten Dalton verpasst hat.

Figur mit wenig Persönlichkeit

Aber ich bezweifele, dass ein Schauspieler, der derart verunsichert ist, wie Dalton in einigen Szenen wirkt, noch in der Lage wäre, seinen Job vor der Kamera zu erledigen. Dalton hat offensichtlich ein Alkoholproblem und kann sich seinen Text nicht mehr merken, ist überhaupt ziemlich orientierungslos und stottert in Gegenwart von wichtigen Leuten, Filmproduzenten und Regisseuren zum Beispiel. Und gerade dieser Tick, den DiCaprio da spielt, hat mich am meisten irritiert: Wer bitte engagiert so einen stotternden Schauspieler? Und warum ist das Stottern in anderen Szenen wieder völlig verschwunden und der eben noch besoffene und wenig textsichere Dalton liefert urplötzlich „die beste schauspielerische Leistung“ ab, wie ihm in einer Szene eine Nebenfigur, ein achtjähriges Mädchen, glaubhaft versichert?

Das kaufe ich DiCaprio nicht ab. Meiner Meinung nach passt das Stottern überhaupt nicht zur Figur des Rick Dalton und ist ein Symptom für ein irgendwie sich selbst parodierendes Spiel von DiCaprio. Überhaupt bleib dieser abgehalfterte Fernsehstar Dalton nur eine Hülle: Außer, dass er unvermittelt zu Flennen anfängt, wenn ihm bewusst wird, dass seine Karriere den Bach runtergeht, hat DiCaprios Dalton nur wenig Persönlichkeit.

Genauso blass bleibt Brad Pitt als Daltons Stuntdouble, Fahrer und Best Buddy Cliff Booth. Der kurvt die meiste Zeit in Daltons Cadillac durch Hollywood, schreitet immer lässig und immer breitbeinig durch die Gegend, macht einen lockeren Spruch oder prügelt sich zum Spaß am Set mit Bruce Lee – das soll eine komische Szene sein, aber so richtig zündet der Gag nicht. Wieso er so ein enges Verhältnis zu Dalton hat und ihm kaum von der Seite weicht, obwohl er angeblich kaum noch als dessen Stuntman zum Einsatz kommt und ständig Laufburschen-Arbeit für ihn erledigen muss, bleibt schemenhaft.

Tarantino-haftes Ende

Und es hilft auch nicht, dass Frauenschwarm Pitt in einer Szene auf dem Dach von Daltons Villa sein Shirt auszieht und seinen nicht nur für einen Mittfünfziger tadellosen Body präsentiert: Sein Schauspiel ist flach und eindimensional, kein Vergleich zu seinen früheren Glanzrollen. Sein Cliff Booth wirkt ebenso wie DiCaprios Dalton wie eine aufgewärmte Version früherer Figuren. Der Vollständigkeit halber sei hier noch erwähnt, dass Margot Robbie als weibliche Hauptrolle Sharon Tate keinen erkennbaren Beitrag zur Handlung leistet (oder leisten darf) und ihre Szenen völlig nebenher laufen. Die einzige Bedeutung, die ihre Figur für den Film hat, ist die, dass sie die Nachbarin von Rick Dalton ist. Das tarantino-hafte und überraschende Ende ist dann von solcher blutigen Brutalität, das es den in Lethargie versunkenen Zuschauer urplötzlich aus dem Dämmerzustand reißt und tatsächlich für die letzten zehn Minuten mit einer eigentlich völlig überflüssigen Gewaltorgie fesselt. Versöhnen kann dieser Schluss einen aber nicht mit dem Streifen.

Mein Fazit: Fünf von fünf Sternen für die großartige Optik des Films, die herrlichen Kulissen und die ganze Ausstattung. Und fünf Sterne Abzug für die langweilige und zugleich elend lange Story. Ergebnis: Null Punkte.

