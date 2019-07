Motto lautet „Natur – Musik – Freundschaft“

Elend. Das Festival „Rocken am Brocken“ vom 1. bis 3. August in Elend bei Sorge ist abermals ausverkauft.

Das vom 1. bis 3. August im Harz stattfindende Festival „Rocken am Brocken“ komplimentiert sein Line up für 2019. Mehr als 50 Bands, Singer, Songwriter und DJs werden beim diesjährigen ausverkauften Open-Air im Harz spielen und auflegen. Wie immer setzt das Rocken am Brocken Festival in seinem Line Up nicht auf die großen Namen der Szene, sondern holt sich vor allem Newcomer auf seine Bühnen. Aber ein paar bekannte Namen dürfen natürlich trotzdem nicht fehlen, wie beispielsweise Welshly Arms, Frittenbude, Querbeat, Bonaparte, Neufundland, The Holy und einige mehr.

Nicht mehr lange, dann öffnet sich das neue Eingangsportal des Rocken am Brocken Festivals wieder für drei Tage Festival unter dem Motto „Natur – Musik – Freundschaft“. Viele ehrenamtliche Helfer sind auf dem Gelände in Elend tätig, um den Besuchern ein schönes und einladendes Festivalgelände zum wohlfühlen zu bieten. Die vier Bühnen – die Brockenbühne, der Jägerzirkus, der Zauberwald und die Hexenhütte – werden an den drei Tagen mit einem vielseitigen Programm bespielt. Im vergangenem Jahr bekam der Zauberwald ein Makeover, und in diesem Jahr wird es eine neue und aufwendigere Hexenhütte geben.

Das Festival kann auch in diesem Jahr wieder ein „Ausverkauft“ verzeichnen. Für Tagesgäste gibt es aber noch Tagestickets im Vorverkauf über die Festivalwebsite oder an der Abendkasse. Zu beachten ist allerdings, dass Besucherinnen und Besucher mit Tagesticket nicht für das Camping berechtigt sind.

Das Festival „Rocken am Brocken“

Jedes Jahr zwischen Juli und August entsteht inmitten des Nationalparks Harz in Elend bei Sorge ein kunstvolles Festivalgelände. Bereits seit 2007 können sich Festivalliebhaber auf eine Mischung etablierter nationaler und internationaler Künstlern sowie junger aufsteigender Nachwuchsbands verschiedener Musikgenres freuen.

So standen bereits Bands wie Kraftklub, Madsen, Anti-Flag, Friska Viljor, Johnossi, Jupiter Jones, Kilians, Bosse, Olli Schulz und Bonaparte auf der Bühne des Rocken am Brocken Festivals.

Die idyllische Festivalatmosphäre wird begleitet von einem vielseitigen Rahmenprogramm. Fest etabliert sind beispielsweise eine akustische, rangergeführte Waldwanderung (Akustikpfad) und ein traditionelles Fußball- und Volleyballturnier im angrenzenden Freibad.

Idee stammt von Studenten

Einzigartig ist die Möglichkeit der Anreise mit einer Dampflok, der Harzer Schmalspurbahn. Die Idee, das Festival Rocken am Brocken zu veranstalten, stammt von ehemaligen Studenten der Hochschule Harz in Wernigerode. Heutzutage wird das Festival Rocken am Brocken aktuell von mehr als 100 ehrenamtlichen Helfern organisiert und ausgerichtet.

Das Festival findet in diesem Jahr vom 1. bis August in Elend bei Sorge im Harz statt, Stil: Indie, Rock, Alternative, Elektro. Karten sind ausverkauft, jedoch gibt es noch Tagestickets ab 42,50 Euro (ohne Camping) über die Festivalwebsite www.brocken.rocks oder an der Abendkasse.