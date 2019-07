Museumshäuschen stellt zum 25. Mal aus

Das Museumshäuschen in Uehrde hatte sich im Rahmen der 25. Ausstellung passend zum Thema „Blütenträume“ ein Wochenende lang in ein Gewächshaus verwandelt, in dem 17 Künstler ihre floralen Werke unterschiedlichster Techniken präsentierten. Ingrid und Werner Kreckmann freuten sich an diesem Wochenende über das große Interesse der zahlreichen Besucher – ebenso wie über die Torte zum Silberjubiläum der Uehrder Ausstellungen, die Angela Wichmann gebacken hatte. Bernd Schneider und Bärbel Kretschmar überreichten in diesem Rahmen einen Frosch, den sie schon einmal bei der 20. Ausstellung geküsst hatte.

Zuvor aber standen einige Wort- und Liedbeiträge an. So hieß Ingrid Kreckmann auch im Namen ihres Mannes alle Besucher willkommen und gab einen Rückblick auf die vergangenen Ausstellungen. Sie erinnerte daran, dass es mit Einzelausstellungen begonnen hatte, bei denen Arbeiten von Leo Passarge, Werner Joachim Schatz, Liesl Pinnecke und die Aquarelle der Malgruppe um Käthe Westerhausen zu sehen waren, bevor Themen vergeben wurden, um so die Vielfältigkeit eines Begriffs aufzuzeigen. Sie hätten sich sehr gefreut, dass bei der aktuellesten Ausstellung so viele Künstler ihre „Blütenträume“ vorstellen wollten. Und weiter: „In den Anblick von Blüten kann man sich versenken, er öffnet uns Augen und Herz“. Gartenschauen würden gern besucht, aber Gemälde mit Blumen erfreuten den Betrachter auch im Winter. Gerne hole man sich Sträuße ins Haus, doch bräuchte man für die der Künstler keine Vase, sie verblühten schließlich nie, so Kreckmann.

Eines der ausgestellten Werke zum Thema. Foto: Petra Bordfeld / HK

Ihre Werke zu diesem Thema stellten Beate Fahlbusch, Klaus Haase, Werner Harms, Joachim Hettwer, Sigrid Hettwer, Günter Heuer, Rudolf Klas, Wiebke Kock, Lothar Kolle, Bärbel Kretschzmar, Heidrun Kreykenbohm, Ludolf von Oldershausen, Wilma Oppermann, Michael Raab, Bernd Schneider und Sabine Tippach an diesem Wochenende aus. Abschließend verriet Kreckmann, dass das Thema für die Ausstellung, die im kommenden Jahr am 19. und 20 Juli zu sehen sein wird, den Titel „Zwischen Himmel und Erde“ tragen wird.

Helga Klages ergriff als stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt Osterode das Wort und versicherte, dass sie auch als Nachbarin aus gerne gekommen wäre. Sie dankte den Ausrichtern dafür, dass sie erneut ihr Häuschen für die Ausstellung zur Verfügung gestellt hatten. Der Ausstellungsort sei sehr gut gewählt, beweise er doch, dass man nicht nur in großen Städten etwas von Kunst verstehe. Gerade die „Blütenträume“ seien sehr aktuell, da in der Natur immer seltener Blütenpracht zu sehen sei. „Wir alle sind aufgefordert, dieses schnellsten zu ändern“, so Klages weiter. Sie liebe die herrlichen Farbtöne, die die Natur hervorbringt und sie bei ihren Wanderungen immer wieder begeisterten. „Sie alle haben das wunderbare Talent, eben dieses in den unterschiedlichsten Techniken wiederzugeben und damit ihre Gefühle, Eindrücke und die Verbindung zu unserer wunderschönen Natur auszudrücken. Darum beneide ich Sie wirklich“, sagte Klages zu den Künstlern. Alle trügen mit dieser Ausstellung dazu bei, die Gesellschaft zu motivieren, sich wieder mehr diesen Werten zuzuwenden. „Vielleicht bekommt ja auch der eine oder andere Lust, sich als Maler auszuprobieren.“

„Blütenträume“ war das diesjährige Motto. Foto: Petra Bordfeld / HK

Diese Anmerkung griff Wilma Oppermann, Vorsitzende der Bürgergemeinschaft Stadtdorf Uehrde, auf, die selbst auch als Malerin vertreten war. Sie forderte Helga Klages auf, 2020 auch aktiv dabei zu sein. Sie brachte ihre Freude darüber zum Ausdruck, dass vor dem Häuschen und in ihm selbst eine Vielfalt an Arbeiten zu sehen war – und wünscht den Anwesenden ein paar schöne Stunden.

Hans-Jürgen Krohn wiederum hatte ein wenig in der Literatur gestöbert und brachte so Werke von Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine und Christoph Martin Wieland zu Gehör. Der Gemischte Chor Schwiegershausen sorgte unter der Leitung von Dieter Sadlik für die musikalische Unterhaltung – und lud die Gäste zum Mitsingen ein. Dann gehörte allen ausgestellten Werken und den Gesprächen mit den ausstellenden Künstlern sowie der Kaffeetafel die Aufmerksamkeit.