Der Plan ist schon jetzt mehr als erfüllt

Hochbetrieb an der Waldbühne: In knapp zehn Tagen soll das Theaternatur-Festival beginnen.

Benneckenstein. Das Theaternatur-Festival in Benneckenstein geht in diesem Jahr schon in die fünfte Runde.

Von Stille im Wald kann keine Rede sein. Rechts macht eine Kreissäge ihre letzten Schreie. Links unten scheppern Gerüststangen aufeinander. Es herrscht Hochbetrieb an der Waldbühne. In gut zehn Tagen soll das Theaternatur-Festival beginnen und jetzt ist technische Einrichtung.

Auf der Bühne steht ein riesiges Sofa. Dahinter wird ein Gerüst aufgebaut, sechs Meter hoch, zehn Meter breit. Hier soll später die Videowand hängen. Die freiwillige Feuerwehr hat gerade die Ballasttanks aufgefüllt. Der Dieselgeruch hängt noch zwischen den Bäumen. Insgesamt 4.000 Liter Wasser, damit die Konstruktion sicher steht.

Draußen auf der Wiese hat die Quecksilbersäule die 30-Grad-Marke hinter sich gelassen. Hier drinnen im Wald sind es angenehme 28 Grad, dennoch ist die Arbeit der Licht- und Tontechniker schweißtreibend. Janek Liebetruth schaut dem Treiben entspannt zu. Bei ihm laufen alle Fäden zusammen. Er ist Erfinder und Intendant und Regisseur und Erfolgsgarant in einer Person. „Wir sind nicht nur voll im Plan, wir sind dem Plan sogar voraus“, beantwortet er die Frage nach dem zeitlichen Polster.

Beginn am 9. August

Ein Festival der darstellenden Künste hier, wo man ansonsten das Ende der Welt vermutet. Dass dies ein Erfolg und zudem ein dauerhafter Erfolg werden könnte, das haben damals nur die wenigsten geglaubt. Nun beginnt am 9. August die fünfte Auflage und das Festival hat den Status „etabliert“ längst erreicht. Das liegt auch am Marsch durch die Institutionen, an Kleinarbeit im Ministerium. Die Landesregierung hat gerade die Förderung aufgestockt und eine Zusage für das kommende Jahr liegt auch schon vor.

Janek Liebetruth zeigt sich zufrieden, aber noch nicht gesättigt: „Es ist schon Wahnsinn, was wir hier erreicht haben. Aber wir wollen uns ständig weiterentwickeln und immer was Neues ausprobieren.“

30 Jahre nach dem Mauerfall liegt das Thema im ehemaligen Grenzgebiet geradezu auf der Hand. „Wir werden uns in diesem Jahr damit beschäftigen, was die beiden deutschen Gesellschaften getrennt hat, wie unterschiedlich sie sich entwickelt haben“, umreißt Liebetruth das Überthema. Im nächsten Jahr werde man sich einmal anschauen, wie die beiden Gesellschaften zusammengewachsen sind. Thema und Programm 2020 stehen, das ergibt die Doppelförderung durch das Land.

Die deutsche Trennung und die Einheit einmal mit den Mitteln des Theaters zu bearbeiten, daran habe er schon gedacht, als er das Festival ins Leben gerufen hat, betont Liebetruth. Keine Atempause, Theaternatur ist auf Wachstumskurs.

Zwei Gastspiele

In diesem Jahr dauert das Festival zweieinhalb Wochen, und es wird erstmals zwei Gastspiele geben. Das Schauspiel Frankfurt zeigt „Patentöchter“, ein Stück über den Terror der RAF. Hier treffen Angehörige der Opfer- und Täterseite aufeinander. Im Briefwechsel stellen sie Fragen nach Schuld, Täterschaft und Versöhnung. In „#BerlinBerlin“ zeigt das Theater Strahl eine Familiengeschichte im Schatten der Mauer. Besonders stolz ist Janek Liebetruth auf „Die Legende von Sorge und Elend“. Die Premiere am 9. August ist zugleich Welturaufführung. „Es ist das erste Mal, dass wir eine Auftragsarbeiten zeigen“, betont er.

Der Schriftsteller Sören Hornung hat das Stück über Flucht, Tod und Verdrängung für das Theaternatur Festival 2019 geschrieben. Darin verarbeitet er Ereignisse aus der Region.

Dank an Ehrenamtliche

Sponsoring, Förderung und Zuschüsse sind das eine, Mitarbeit das andere. „Nein, ohne Ehrenamtliche ginge hier gar nichts“, ist Liebetruth dankbar. Das beginnt bei der Freiwilligen Feuerwehr, die gerade die Ballasttanks aufgefüllt hat, und endet beim Thekendienst während der Aufführungen. Schon vor 14 Tagen haben die Ehrenamtlichen begonnen, die Spielstätte herzurichten. In diesem Jahr steht das Garderobenhäuschen ganz oben auf der Liste.

Der Bau wirkt wie die Hütte der Baba Jaga und müsste dringend einmal restauriert werden. Doch den Plan hat man aufgegeben. „Wir bemühen uns derzeit um einen Neubau – und das kann noch dauern“, macht Liebetruth Eingeständnisse. Also werde man das Häuschen eben noch mal herrichten, so gut wie es eben geht.

Andreas ist Tischler und gerade erst hat er das Waldstudio renoviert, ganz in Holz. 70 Plätze bietet es und hier finden vor allem die Kindervorstellungen statt. Andreas ist von Anfang an dabei. Warum er das macht? „Weil es Spaß macht und weil es etwas für die Region bringt“.