Großes Fest des Brauchtums und der Lieder im Oberharz gefeiert

Es war der 38. Harzer Heimattag – und der Erste, den der Harzklub-Zweigverein Altenau ausrichtete. Der ganze Ort feierte mit.

Bereits zur Morgenandacht hatten sich etwa 200 Menschen eingefunden. Pastor Walter Merz aus St. Andreasberg sprach in seiner Predigt über die „große Heimat“, die Erde. Der Posaunenchor Schulenberg-Lautenthal begleitete die Andacht musikalisch. Was für die Brauchtumsgruppen der Harzklub-Zweigvereine die Harzer Heimat ausmacht, zeigten sie in einem bunten Bühnenprogramm. Volksmusik, Jodeln und Peitschenknallen, präsentiert in traditionellen Harzer Trachten, gehörten dazu.

Die Bruchbergsänger vom Barkamt Altenau gaben den musikalischen Auftakt: „Der Harz ist meine Heimat, hier bin ich zu Haus.“ Was ist Heimat? Brauchtumspfleger Prof. Lutz Wille beschreibt das so: „Heimat ist für mich Landschaft, Menschen, Freunde, Brauchtum und Sprache.“

„Heimat ist im Harz“

Ehrenhirte Axel Möller fasste in einem kurzen Satz zusammen, was für ihn Heimat bedeutet: „Heimat ist dort, wo mein Herz am höchsten schlägt – im Harz, in Altenau.“

Rainer Eikemeyer, Vorsitzender des Zweigvereins Altenau, begrüßte die Gäste und Akteure und dankte allen Unterstützern. Christoph Steingaß überbrachte stellvertretend für den Präsidenten des Gesamtharzklubs die besten Grüße und wünschte der Veranstaltung einen guten Verlauf. Diesem Wunsch schloss sich Ortsbürgermeister Alexander Ehrenberg an.

Die Besucher waren vom Programm begeistert und spendeten reichlich Beifall – bei bestem Wetter, Glück gehabt: Am Vorabend war noch ein kräftiges Gewitter mit Starkregen vorübergezogen. Etwa 200 Teilnehmer marschierten im Festumzug der Brauchtumsgruppen und örtlichen Vereine von der Feuerwache durch die Hauptstraße zum Festplatz am Kurgastzentrum.

Viel Folklore geboten

Hunderte Zuschauer säumten den Weg und schlossen sich an. Die Menschenmasse auf dem Festplatz wurde größer und größer. „Dass viele Menschen kommen werden, dachte ich mir schon“, meinte Vorsitzender Eikemeyer, aber dass es so viele werden, hätte er sich nicht vorgestellt.“

Der Sonntagnachmittag hatte dann noch viel Folklore zu bieten. Einheimische und auch Gäste genossen dieses große Fest des Brauchtums und der Lieder und werden es wohl nicht so schnell vergessen.