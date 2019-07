14 deutsche und internationale Stars im Line-up

Johannes Oerding, Lena Meyer-Landrut und Dermot Kennedy gehören zu den 14 Stars der deutschen und internationalen Musikszene, die das Line-up des diesjährigen NDR-2-Soundcheck-Neue-Musik-Festivals bilden. Von Donnerstag bis Samstag, 12. bis 14. September, stehen sie in der Göttinger Lokhalle und dem Deutschen Theater auf der Bühne.

Beim Festival-Finale treten mit Nico Santos, Lena, Michael Schulte, Millé und Benne fünf deutsche Stars unter dem Motto „Musikszene Deutschland“ gemeinsam auf. „Bereits 2018 begeisterte Nico Santos auf dem NDR-2-Soundcheck-Neue-Musik-Festival in Göttingen“, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. In diesem Jahr ist er erneut dabei. „Dabei dürfte wieder die große Bandbreite des Musikers deutlich werden.“ Er komponierte für bekannte Musiker wie Mark Forster, Helene Fischer und Bushido. Die Sängerin Lena trat als 18-Jährige bei einer Fernseh-Casting-Show ins Rampenlicht. Mit ihrem Nummer-Eins-Hit „Satellite“ hielt sich die Hannoveranerin 41 Wochen in den Charts und gewann den Eurovision Song Contest. „Auf ihrem aktuellen Album ,Only Love, L’ präsentiert sie sich nun vollends als gereifte Songschreiberin“, heißt es in der Mitteilung weiter. Ihre Hits „Thank you“ und „Boundaries“ würden neue Facetten zeigen.

Ein weiterer Eurovision-Teilnehmer ist der Viertplatzierte 2018, Michael Schulte. Sein Song „You Let Me Walk Alone“ sei seinem gestorbenen Vater gewidmet. Es habe Millionen europäische Zuschauer berührt. Millé dagegen ist ein Newcomer in den deutschen Hitlisten. Vor drei Jahren erst habe er das Klavierspielen erlernt, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Seither arbeite er intensiv an seiner Musik und will kommendes Jahr ein Album präsentieren. Der 29-jährige Benne tourte schon mit Adel Tawil und trat als Support für Revolverheld, Glasperlenspiel und Ryan Adams auf. 2018 veröffentlichte er sein Album „Im Großen und Ganzen“. Seine Lieder „Für immer bleibt“ und „Licht in uns“ will er in der Lokhalle spielen. Kein Newcomer im Geschäft ist Johannes Oerding. Nach Angaben des Veranstalters ist er einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Künstler. Erst Ende April brachte er seine neue Single heraus und zeigte sich dabei „von einer neuen poppigen Seite“. Außer den deutschen Musikern holt der Veranstalter viele internationale Gruppen für Einzelkonzerte nach Südniedersachsen. So zeigen der Däne Christopher Lund Nissen, die Britin Freya Ridings und der Brit-Award-Gewinner Sam Fender ihr musikalisches Talent. Dermot Kennedy aus Irland machte sich durch seinen europaweiten Charthit „Power Over Me“ einen Namen. Die Band The Faim reist extra aus Australien nach Göttingen an, teilt der Veranstalter mit. Die vier Musiker hätten sich in der Schule in Perth kennengelernt und dort ihre ersten Songs geschrieben. Auch aus Down Under stammt der fünffache Platin-Träger Dean Lewis, bekannt durch seine Single „Waves“. Außerdem kommen der Brite Declan J. Donovan und der Schotte Lewis Capaldi in die Lokhalle.

Das NDR 2 Soundcheck-Neue-Musik-Festival beginnt am 12. September und läuft bis 14. September. Karten für Finale (28 Euro) und Einzelkonzerte (je 18 Euro) gibt es noch im Vorverkauf im Harz Kurier Service-Center, Kornmarkt 26 in Osterode, an den Geschäftsstellen des Tageblatts in Göttingen und Duderstadt sowie im NDR-Ticketshop unter ndrticketshop.de.