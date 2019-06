Ensemble Phantastique spielt Moritaten und andere Balladen

Barbis Das Ensemble Phantastique präsentiert in Barbis und Hattorf sein neues Programm. In beiden Orten treten die Musiker in der Kirche auf.

In diesem Sommer ist das südniedersächsische Ensemble Phantastique um den Gymnasiallehrer Dirk Steinig (Klavier), die Oberschullehrerin Isabel Schäfer (Sopran), den Augenarzt Dr. Stefan Kienzle (Saxophon und Klarinette) sowie den Dipl.-Ing. Jörg Roos (Kontrabass) wieder mit einer musikalischen Überraschung unterwegs. „Moritaten und andere Balladen“ – so heißt das neue Programm mit Liedern und Chansons über schaurige und andere Geschichten. Die ersten beiden Konzerte finden Ende des Monats in Barbis und in Hattorf statt, teilt das Ensemble mit.

Überraschungen fürs Publikum

Dabei stehen Kompositionen von Georg Kreisler, Max Raabe, Annett Louisan, Kurt Weill oder Reinhard Mey im Mittelpunkt. Und, wie immer, ergänzen passende Instrumentalarrangements aus dem Bereich der Weltmusik mit Tango, Filmtiteln und mehr das Programm des Ensembles.

Das Publikum muss mit Überraschungen rechnen: Einerseits mitreißende und freche, aber auch bissige und satirische Lieder, die Gänsehaut erzeugen und bei denen man manchmal tief durchatmen muss, aber auch sanfte Balladen, die unter die Haut gehen und zum Träumen einladen. So werden die Gäste auf eine fantasievolle, schaurig-schöne und amüsante musikalische Reise mitgenommen.

Die ersten Konzerte werden von zwei Kirchenstiftungen der Region veranstaltet: In Barbis, am Samstag, 29. Juni, um 19 Uhr in der St. Petri-Kirche sowie in Hattorf, am Sonntag, 30. Juni, um 18 Uhr in der der St. Pankratius-Kirche. Der Eintritt zu den Konzerten ist jeweils frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Der Erlös dient der Bonifikationsrunde der ev. Landeskirche. Weitere Informationen finden Interessierte auch online unter www.ensemble-phantastique.de und auf den Web-Seiten der beiden veranstaltenden Kirchengemeinden.