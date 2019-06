Frauenmusiktage: Noch Plätze frei für Musikerinnen

Die 26. Niedersächsischen Frauenmusiktage finden auch in diesem Jahr vom 10. bis 14. Juli in Osterode statt. Teilnehmerinnen musizieren gemeinsam in Bands, können in Kursen an ihrer Spiel- und Gesangstechnik feilen und Erfahrungen austauschen. Freie Plätze gibt es noch in der „A-cappella-Vocal-Group“ für Sängerinnen, die an ihrer Stimme und Performance arbeiten möchten. Musikerinnen, die bereits vertrauter mit ihrem Instrument sind, können noch in den Bands „Disco der 70er-Jahre unplugged“ und „Barbra Streisand goes hell!“ mitmachen.

Der Anmeldeschluss wurde bis zum 20. Juni verlängert. Interessierte können sich über die Internetseite www.lagrock.de anmelden.

Neben dem Spaß am gemeinsamen Musizieren bieten die Frauenmusiktage jedes Jahr zwei besondere Programmpunkte: Die „Female Drum Parade“ wird am Samstag, 13. Juli, von 11.30 bis 12.30 Uhr durch Osterode ziehen. Abends um 20 Uhr findet das öffentliche Abschlusskonzert im Jugendgästehaus Osterode statt. Die Frauenmusiktage werden von der Landesarbeitsgemeinschaft Rock veranstaltet und vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur gefördert. Kooperationspartner ist das Jugendgästehaus Osterode.