Der Herzberger Kammerchor unter der Leitung von Jörg Ehrenfeuchter am Dirigentenpult.

Herzberg Der Herzberger Kammerchor lädt zu einem Chorkonzert am Sonntag, 16. Juni, um 17 Uhr ein.

Bach-Abend in der Nicolaikirche Herzberg

Am Sonntag, dem 16. Juni, findet um 17 Uhr ein Chorkonzert mit den vier 8-stg. Motetten von Johann Sebastian Bach statt. Der Herzberger Kammerchor wird die bekannten Motetten „Singet dem Herrn ein neues Lied“, „Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf“, „Fürchte dich nicht“ und „Komm, Jesu, Komm“ unter der Leitung von Jörg Ehrenfeuchter aufführen. Dazu erklingen die sechs Trio-Sonaten für Orgel BWV 525-530.

Der große Bach-Abend ist in zwei Teile geteilt, in jeweils drei Sonaten und zwei Motetten pro Part. In der Pause wird für das leibliche Wohl der Zuhörer gesorgt. Sowohl die Motetten und als auch die Trio-Sonaten zählen zu den großen Meisterwerken des Spätbarock. Bach schrieb seine Motetten unter anderem aus Anlass von Bestattungen bedeutender Persönlichkeiten Leipzigs. Es ist davon auszugehen, dass es sich zum Teil um Auftragskompositionen gehandelt hat.

Wenngleich Bach nahezu jeden Sonntag eine Motette chorisch aufführte, sind von ihm selbst ausschließlich sechs Motetten überliefert. Die Texte sind in weiten Teilen aus der Bibel entwendet. Wie auch in anderen Bereichen führte Johann Sebastian Bach die Form der Motette zu einem abschließenden Höhepunkt. Nicht zuletzt Wolfgang Amadeus Mozart war von seinem Werk zutiefst beeindruckt. Intensiv studierte er die einzelnen Stimmen und deren Zusammenwirken.

Die Kompositionen zählen zu den am häufigsten aufgeführten a capella Werken der geistlichen Literatur und berühren die Hörer bis zum heutigen Tag.

Die Trio-Sonaten sind in der Zeit zwischen 1727 und 1732 entstanden. Sie zählen zu den anspruchsvollsten Orgelwerken Bachs und zeichnen sich durch einen sehr feinen und durchsichtigen Satz aus. Virtuose Sätze wechseln sich mit lyrischen Teilen ab. Der große Bach-Abend verspricht ein eindrückliches Erlebnis bei Ausführenden und Hörern zu hinterlassen.

Karten zu 18 Euro, ermäßigt 13 Euro, sind ausschließlich an der Abendkasse ab 16 Uhr erhältlich. Die Konzerteinnahmen sind für die Restaurierung der neuen Barockorgel in der Nicolaikirche geplant.

Bereits bei vorangegangen Veranstaltungen wurde für dieses beeindruckende Kleinod Geld gesammelt. Im November dieses Jahres soll die Barockorgel in Betrieb genommen werden.

Als eines der ältesten Instrumente Südniedersachsens stellt diese Orgel eine wunderbare Ergänzung zu der Engelhardt-Orgel der Herzberger Nicolaikirche dar.