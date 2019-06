Hüpf-, Rutsch- und Spielspaß für die Familie

Das Family Adventure Land bietet Open Air Hüpf-, Rutsch- und Spielspaß für die ganze Familie und gastiert bald erstmalig in Osterode auf dem Festplatz Bleichestelle. Die Kindertobetage im Family Adventure Land bringen eine tolle Alternative in die Städte. Ein bunter Park mit Hüpfburgen, Riesenrutschen, Kletterbergen und vielem mehr verwandelt die Bleichestelle zu einem Spaß-Eldorado für alle Altersklassen. Während die Kinder toben, können die Eltern für einige Stunden abschalten und entspannen oder auch selbst mitmachen. Es warten unzählige Attraktionen auf die Besucher: Turbo „Space Shuttle Slide“, Spiele Pacours, Riesenrutschen, Hüpfburgen, Rodeo Bulle, Fußball Ecke, Wasserspiele, Kleinkinderbereich, Jungle run, Kletterberg, Tischtennis.

Das Family Adventure Land veranstaltet die Kindertobetage vom 7. bis 16. Juni in Osterode auf dem Festplatz Bleichestelle, Öffnungszeiten wochentags von 15 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 13 bis 18 Uhr. Ruhetag ist am 11. Juni. Familientage am Mittwoch, Donnerstag und Freitag. Eintritt für Kinder 8 Euro, Eltern mit zahlenden Kindern Eintritt frei. Tickets für den ganzen Tag gibt es für Kinder für 8 Euro, Erwachsene 4 Euro, Rentner 2 Euro, Ermäßigungskarten in Kindergärten, Schulen und vielen Geschäften erhältlich. Infos: Telefon 0177/4339227.