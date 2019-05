Treckerschätze: Ob Fendt, Lanz oder Deutz, ob Fiat oder Allgaier

Einbeck Das PS.Depot Lkw+Bus lädt zum 2. Trecker-Tag am Samstag, 25. Mai nach Einbeck ein.

Das PS.Depot Lkw+Bus in Einbeck lädt am Samstag, dem 25. Mai, zu seinem 2. Trecker-Tag im Otto Hahn Park ein. Ob Fendt, Lanz oder Deutz, Fiat oder Allgaier – das Team der Ehrenamtlichen im PS.Depot freut sich auf alle landwirtschaftlichen Fahrzeuge und ist gespannt, welche Schätze da so anrollen.

Gäste, die mit einem Trecker mit einer Höchstgeschwindigkeit bis 25 Stundenkilometer anreisen, haben mit einer Begleitperson freien Eintritt in das PS.Depot Lkw+Bus. Das Depot öffnet ab 10 Uhr seine Tore für viele kleine und große Trecker. Außer hoffentlich vielen Dieselgesprächen gibt es in diesem Jahr ein paar Abwechslungen für die Treckerfahrer und die Gäste. Eine Voranmeldung wäre von Vorteil, ist aber nicht zwingend erforderlich.

Aus versicherungstechnischen Gründen müssen alle Teilnehmer ihre Daten und die ihres Fahrzeuges vor der Einfahrt auf das Gelände in einem Anmeldebogen angeben und ihr Fahrzeug mit einer ausgegebenen Nummer versehen. Es kann daher am Eingang des Otto Hahn Parks zu Staus kommen.

Der PS-Speicher in Einbeck eröffnete im Juni 2016 sein erstes PS.Depot. Drei Kilometer vom Haupthaus entfernt stehen seither im Otto Hahn Park mehr als 220 historische Nutzfahrzeuge für interessierte Besucher bereit – auf gut 7.000 Quadratmetern überdachter Fläche.

Die historische Sammlung umfasst nicht nur Lastkraftwagen sowie große und kleine Busse, sondern auch Baumaschinen und Motoren aus fast 100 Jahren Nutzfahrzeuggeschichte.