Frei(t)räume III bietet ein Feuerwerk der Kreativität

Ein Feuerwerk der Kreativität ist in jeder Spielzeit der Kammertanzabend „Frei(t)räume“. Die Tänzerinnen und Tänzer des Balletts TN LOS! sind eingeladen, selbst einmal zu Choreographen zu werden und für ihre Kolleginnen und Kollegen Choreographien zu schaffen.

Am Sonntag hatte „Frei(t)räume III“, die dritte Ausgabe der Reihe, Premiere im Theater unterm Dach in Nordhausen (wir berichteten). Fünf Choreographien, alle ganz unterschiedlich – das bietet der Kammertanzabend in dieser Spielzeit.

Vom berühmten Zauberwürfel der 1980er Jahre inspiriert

„Unbreak“ heißt das Stück, das Ruan Martins für Andrea Zinnato, David Nigro, Gabriela Finardi, Hannah Law und Keiko Okawa entwickelt hat.

Ein Pas de deux mit dem Titel –G-O-S-H- kreierte Keiko Okawa für Eleonora Peperoni und David Nigro.

Vom berühmten Zauberwürfel der 1980er Jahre inspiriert, ist die Choreographie von Dominic Bisson, in der neun seiner Kolleginnen und Kollegen tanzen.

Kreativität beschränkt sich nicht auf Tanz und Choreographie

Je eine weitere Choreographie steuern Andrea Zinnato und David Nigro bei. David Nigro beweist in „Frei(t)räume“, dass seine Kreativität sich nicht auf Tanz und Choreographie „beschränkt“: Mehrere Soundtracks des Kammertanzabends tragen seine Handschrift.

Eintrittskarten für die weiteren Vorstellungen von „Frei(t)räume“ am 12. Mai um 18 Uhr und am 1. Juni um 19.30 Uhr gibt es an der Theaterkasse unter Telefon 03631/983452 sowie im Internet auf der Webseite www.theater-nordhausen.de oder an bekannten Vorverkaufsstellen.