Tasten-Magier Bernd Glemser besucht Loh-Orchester

Magie und Zauberei stehen im Mittelpunkt des 6. Sinfoniekonzerts, zu dem das Loh-Orchester unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Michael Helmrath am Wochenende in Sondershausen und Nordhausen einlädt. Auf dem Programm steht Musik von W. A. Mozart (Ouvertüre zu „Die Zauberflöte“), Modest Mussorgsky („Eine Nacht auf dem kahlen Berge“) und Paul Dukas („Der Zauberlehrling“).

In das Konzertprogramm fügt sich wunderbar der Besuch eines Solisten ein, der von der Presse als „der deutsche Klaviermagier seiner Generation“, als „pianistischer Hexenmeister“ beschrieben wird. Bernd Glemser zählt zu den international renommiertesten Pianisten, der bereits in jungen Jahren nahezu alle Preise gewann, die man in der Klavierszene überhaupt gewinnen kann. Heute fehlt er auf fast keiner Konzertbühne und lehrt zudem seit 1996 als Professor für Klavier an der Hochschule für Musik in Würzburg. Zum Loh-Orchester reist Bernd Glemser mit Franz Liszts fulminantem „Totentanz“. Das Werk lebt von einer geradezu halsbrecherischen Virtuosität. Mit einer aufreibenden Musik verarbeitet Liszt ein altes Thema: die Gewalt des Todes über das Menschenleben.

Das 6. Sinfoniekonzert findet am 27. April um 18 Uhr im Haus der Kunst Sondershausen und am 28. April um 18 Uhr im Theater Nordhausen statt. Ab 17.15 Uhr laden Konzertdramaturgin Juliane Hirschmann und Michael Helmrath zu einer Einführung ins Foyer.

Um 18 Uhr sind Kinder zu einer besonderen Einführung in den zweiten Konzertteil eingeladen. Für sie ist der Eintritt zum Konzert frei – den übernimmt der Förderverein Loh-Orchester Sondershausen.

Karten für das 6. Sinfoniekonzert gibt es an der Theaterkasse unter Telefon 03631/983452, in der Touristinformation Sondershausen Telefon 03632/788111 oder im Internet unter: www.theater-nordhausen.de.