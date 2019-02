Auszeichnung: Einer mehr im Göttinger Elche-Rudel

Im Deutschen Theater wird selten so viel gelacht und so viel applaudiert: Am Sonntag ehrte die Stadt vor ausverkauftem Haus den Karikaturisten Gerhard Harderer. Der Zeichner und Maler aus Linz ist nun der 23. Preisträger des „Göttinger Elch“ (wir berichteten). Es war ein Gipfeltreffen der...