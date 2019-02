Osterode Werner Momsen ist am 8. Februar in Osterode zu Gast.

Der Klappmaulkomiker Werner Momsen ist am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr erneut zu Gast in der Stadthalle Osterode und präsentiert sein neues Programm „Schaum vorm Mund!“.

Der Mensch sollte eigentlich überschäumen vor Glück, schäumt aber lieber vor Wut. Werner Momsen fragt sich in seinem neuen Programm, worüber soll, sollte, muss, müsste, darf, dürfte man sich eigentlich aufregen? Politik, Weltgeschehen, Alltag? Und was macht eigentlich glücklich? Werner Momsen wäscht den Menschen in seinem neuen Programm den Kopf und guckt mal wieder ganz genau auf Körper, Geist und Seele. Das macht glücklich. Versprochen!

Werner Momsen ist anders als die Anderen. Die Haut aus Polypropylen, Haare aus Polyacryl und innen drin nichts als Schaumstoff. Von Geburt an Sondermüll – kein leichtes Leben. Er liebt es aber trotzdem. Er ist fremdbestimmt, aber oft doch freier als sein schwarzer Begleiter, der immer hinten drin steckt. Denn Werner kann Dinge tun und sagen, die nur er tun und sagen darf. Werner Momsen spricht zwei Sprachen fließend: Norddeutsch und Niederdeutsch. Norddeutsch sogar so gut, dass es auch Süddeutsche verstehen. Als besonderes Gesicht des NDR Fernsehens ist er regelmäßig als Livemoderator bei diversen Großveranstaltungen vor Ort oder meldet sich im Radio bei NDR 90,3 und „Hör mal’n beten to“ zu Wort.

Karten und weitere Infos

Weitere Informationen unter: www.werner-momsen.de. Eintrittskarten sind an der Theaterkasse der Stadthalle Osterode unter Telefon 05522-91680-10 oder online unter www.stadthalle.osterode.de erhältlich.