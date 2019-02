So geht’s mit dem Bus in den Winterspaß

Gute Wintersportbedingungen, überfüllte Straßen und Parkplätze: Der Zweckverband Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen (ZVSN) verweist noch einmal auf seinen erweiterten Linienbus-Verkehr im Harz. Zahlreiche Buslinien wurden in den vergangenen Monaten bereits aufgewertet, so dass die Wintersportler bequem und umweltfreundlich mit dem ÖPNV die Wintersportorte im Harz erreichen.

Die direkte Linie 440 Osterode – Clausthal-Zellerfeld verkehrt wochentags im Stundentakt mit kleinen Abweichungen zu Schülerbeförderungszeiten und am Wochenende im Zweistundentakt. In Clausthal-Zellerfeld besteht eine Verknüpfung mit der Regio-Buslinie 830 von und nach Goslar.

Die Linie 450 Herzberg – Bad Lauterberg – St. Andreasberg verkehrt stündlich ins Odertal und zweistündlich nach St. Andreasberg mit Halt direkt am Skigebiet Matthias-Schmidt-Berg. In St. Andreasberg besteht zudem eine Verknüpfung mit der Linie 820, die das Skigebiet Sonnenberg anbindet.

Im Stundentakt fährt auch die Buslinie 460 von Osterode über Bad Grund nach Clausthal-Zellerfeld mit kleinen Abweichungen während der Schülerbeförderungszeiten. Am Wochenende fährt die Buslinie 460 im Zweistundentakt. In Gittelde besteht in beziehungsweise aus Richtung Bad Grund – Clausthal-Zellerfeld eine Verknüpfung mit der Regionalbahnlinie 46 Herzberg – Osterode – Gittelde – Seesen – Braunschweig.

In Clausthal-Zellerfeld beziehungsweise in Silbernaal gibt es Verknüpfungen mit den Regio-Buslinien 830 Clausthal-Zellerfeld – Hahnenklee – Goslar und 831 Clausthal-Zellerfeld – Lautenthal – Goslar.

An den Wochenenden und in den Ferien wurden zusätzliche Linienfahrten auf der Buslinie 470 Bad Sachsa - Braunlage eingerichtet, mit der die Skigebiete in Braunlage erreicht werden können.

An Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen fahren die Busse der Linie 470 im Zweistundentakt von Bad Sachsa über Walkenried, Zorge, Hohegeiß nach Braunlage und in umgekehrte Richtung von Braunlage nach Bad Sachsa. In Braunlage gibt es Verknüpfungen mit weiterführenden Buslinien von und nach Torfhaus, Bad Harzburg, St. Andreasberg und Wernigerode.

Auch die Buslinie 471 Bad Lauterberg – Bad Sachsa wurde mit zusätzlichen Fahrten aufgewertet, die Buslinie fährt während der Ferien zweistündlich und an Schultagen stündlich von Bad Lauterberg über Barbis und Steina nach Bad Sachsa mit verkürzen Fahrtzeiten.

Auf der Buslinie 472 Bad Sachsa - Braunlage wurden zahlreiche Fahrten von Wieda nach Braunlage mit seinen Skigebieten verlängert, so dass das Gesamtangebot an Samstagen und Sonntagen zusammen mit der Linie 470 zwischen Bad Sachsa und Braunlage zu einem Stundentakt verdichtet ist. In Braunlage gibt es Verknüpfungen mit weiterführenden Buslinien von und nach Torfhaus, Bad Harzburg, St. Andreasberg und Wernigerode.

Die Fahrpläne inklusive aller Abfahrtsorte und -zeiten sowie weitere Informationen sind erhältlich unter: www.vsninfo.de.