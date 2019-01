Schauspielerin Janette Rauch liest Märchen für Erwachsene

Wir alle kennen die Märchen, die wir unseren Kinder erzählen. Aber Märchen sind nicht nur niedliche Geschichten. „Sie berichten auch immer von der Sehnsucht der Menschen nach Gerechtigkeit“, sagt die renommierte Schauspielerin Janette Rauch.

Märchen aus Asien für Erwachsene erzählen will Janette Rauch jeweils am Samstag, 9. Februar, und Sonntag, 10. Februar, ab 17.15 Uhr im Rittersaal des Welfenschlosses Herzberg. Unter dem Titel „Märchenkosmos“ wird Janette Rauch ihre Zuhörer in eine Welt versetzen, in der die Mitglieder der Karawanen entlang der Seidenstraße ihre Nachtlager unter einem funkelnden Sternenhimmel aufschlugen.

Das Lagerfeuer prasselte, das Geschirr der Kamele klirrte leise, und aus der Ferne erklang das Grollen eines Leoparden herüber. „Märchen sind das Tor zur Seele ihres Ursprungslandes“, weiß Rauch. „Sie sind der Reichtum der Kulturen, sie erzählten von Sehnsüchten und Hoffnungen, Wahrheit und Weisheit, von Dramen und Liebe.“ Für ihre erste Märchenreise in der Region hat Janette Rauch den Libanon, China, Tibet, Syrien und Afghanistan als Ziel gewählt.

Das Welfenschloss, Herzberg und der Harz liegen Janette Rauch sehr am Herzen. „Ich liebe den Harz. Ich war das erste Mal als Kind hier“, erinnert sie sich. Die Tochter eines Schweizers wuchs in Berlin auf. „Dort gab es seinerzeit Verschickungen über die Kirche. Wir waren im Winter zum Skifahren im Harz. Später habe ich den Harz durch die Dreharbeiten zu ,Zwei für alle Fälle‘ wiederentdeckt. Seit 2010 komme ich regelmäßig hierher. 2017 habe ich mir eine Ferienwohnung in Braunlage zugelegt.“ Bei ihrem letzten Aufenthalt ist sie zum Großen Knollen gewandert. „Eine herrliche Strecke. Lange geht es durch den Wald, bis sich dieser wunderbare Blick eröffnet.“ Aber der Harz habe so viele wundervolle Ecken, da wäre es vermessen, sagt sie, nur eine Lieblingsstrecke zu nennen.

Das Schloss Herzberg habe sie durch einen Freund entdeckt. „Er war dort im Café und hat mir begeistert davon erzählt. Da er wusste, dass ich immer auf der Suche nach besonderen Spielorten für den Märchenkosmos bin, hat er mir das Schloss ans Herz gelegt. Ich wollte schon immer einmal auf einem Schloss meinen Märchenabend spielen. Dieser Wunsch ist ja nun in Erfüllung gegangen“, freut sie sich.

Theater- und Fernsehrollen

Beruflich liege ihr Hauptfokus zurzeit ohnehin auf dem Märchenkosmos. Zudem habe sie im letzten Jahr Rollen in drei TV-Produktionen spielen dürfen. Begonnen hatte ihre Karriere 1986 in Berlin mit der Premiere des Stückes „Linie 1“. „Es war ein riesiger Erfolg für das Theater. Es folgten viele Tourneen. Ich lernte viele Orte dieser Welt kennen. Ich war gerade mal 23 Jahre, hatte noch nicht wirklich viel von der Welt gesehen und durfte nun so viel unterwegs sein“, erinnert sie sich. Sie trat mit dem Stück in Paris, London, Israel, Amerika, Australien, Irland, Italien und Wien auf, um nur einige Stationen zu nennen.

Im Fernsehen spielte sie in vielen Serien mit: in „Notruf Hafenkante“, in „Faust“ ermittelte sie zusammen mit Heiner Lauterbach, in „Der Fahnder“ mit Jörg Schüttauf. In „Zwei alte Hasen“ war sie die Bewährungshelferin zweier alternder Ganoven, gespielt von Harald Juhnke und Heinz Schubert. Mit dem Traumschiff reiste sie nach Tasmanien, Vietnam und Thailand. Viel Spaß gemacht hat ihr die Zusammenarbeit in mehreren Filmen mit Hape Kerkeling, vor allem in „Die Oma ist tot“. In „Willy und die Windzors“ spielte sie die „Sarah Furguson“.

Musikalische Begleitung

Der Gitarrist Gabriel Hernández Westpfahl wird Janette Rauch bei ihren Erzählungen im Schloss Herzberg begleiten. Westphal absolviert erfolgreich das künstlerisch-pädagogische Bachelor-Studium an der Hochschule für Musik Freiburg sowie das künstlerische Master-Studium an der Hochschule für Musik & Theater Hamburg.

Karten im Schlossrestaurant unter Telefon 0171/4877870 oder in der Buchhandlung am Markt in Herzberg oder im Internet unter www.adticket.de. Die Karten kosten 18 Euro, ermäßigt 16 Euro. Passend zu den Märchen bietet das Schlossrestaurant kleine Speisen und Getränke an.