Harzer Kulturwinter lockt mit mehr als 100 Events

Harz 27 Veranstalter in 23 Harzorten bieten vom 1. bis 17. Februar einen ganz besonderen Kulturgenuss in der kalten Jahreszeit.

Am Freitag, 1. Februar, startet der diesjährige Harzer Kulturwinter. Besucher können sich pünktlich zu den Winterferien auf 113 Veranstaltungen freuen – von Märchenstunden über Comedyshows bis zu Kerzenscheinführungen (wir berichteten).

Am nunmehr 12. Harzer Kulturwinter beteiligen sich 27 Veranstalter aus 23 Harzorten. Die 40 verschiedenen Veranstaltungen sorgen an mehr als 110 Terminen für einen ganz besonderen Kulturgenuss in der kalten Jahreszeit.

Blick hinter Kulissen des Welterbes

Der Kammerzofe von Habenichts im Schloss Stolberg begegnen, wie vor 300 Jahren in die Grube Glasebach einfahren und mit dem damaligen Werkzeug hantieren, einen Blick hinter die Kulissen des UNESCO-Weltkulturerbes Erzbergwerk Rammelsberg in Goslar werfen, in Vienenburg dem Kino für die Ohren lauschen oder auf eine Entdeckerrallye durch das Oberharzer Bergwerksmuseum gehen – die Vielfalt des Harzer Kulturwinters ist groß.

Kerzenscheinführung im Kloster. Foto: Guenter Jentsch / Zisterziensermuseum Kloster Walkenried

Eine Entdeckungstour mit Taschenlampe durch das Burg- und Schlossmuseum Allstedt bringt „Licht ins finstere Mittelalter“. Eine Reise in die Unterwelt wartet auf die Besucher der Höhle Heimkehle. Hahnenklee, Stolberg, Braunlage und Sankt Andreasberg laden zum musikalischen Winterfest mit abwechslungsreichem Rahmenprogramm ein.

Laternenreise durch die Höhle

Das Kloster Walkenried kann man bei einem abendlichen Rundgang im Schein hunderter Kerzen kennenlernen – und das gleich an drei Terminen, die erste Führung findet bereits am morgigen Freitag ab 17 Uhr statt. An zwei Terminen wird nach Bad Lauterberg zum Wandern mit anschließender Einkehr in einer der vielen Südharzer Wanderbauden eingeladen.

Zu einer Laternenreise in die geheimnisvolle Unterwelt lädt das Höhlen-Erlebniszentrum Iberger Tropfsteinhöhle Bad Grund am kommenden Samstag ein.

Das Höhlenerlebniszentrum Iberger Tropfsteinhöhle in Bad Grund lädt zu einer Laternenreise in die Unterwelt ein. Foto: Holger Hollemann / picture alliance / dpa

Kleine Harz-Fans können sich unter anderem auf das Erzähltheater in Quedlinburg, die Märchenstunden auf Schloss Wernigerode und das Iglufest in Schierke freuen. Im Luftfahrtmuseum Wernigerode stehen das originale Cockpit eines Starfighters, einer MIG 21 und viele weitere Großexponate in vier Hangars auf dem Programm der Kinderführung „Luftfahrtgeschichte zum Anfassen“.

Klappmaulkomiker Momsen

Kulinarische Genüsse in Kombination mit faszinierender Geschichte lassen sich bei einer Laternenführung durch Osterwieck, einer geheimnisvollen Schlossführung in der Schwarzen Küche Harzgerodes oder bei einer spannenden Führung durch die Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei erleben. Für lustige Abendunterhaltung sorgen der Klappmaulkomiker Werner Momsen, der am 8. Februar in der Stadthalle in Osterode gastiert, sowie eine Kabarettaufführung in Nordhausen. Für Kinder gibt es am 17. Februar das Kindertheater „Michel aus Lönneberga“ ab 16 Uhr in der Stadthalle Osterode zu sehen.

Der Kulturwinter findet vom 1. bis 17. Februar statt. Eine Info-Broschüre ist kostenlos beim Harzer Tourismusverband unter Telefon 05321/34040, unter info@harzinfo.de oder in den Tourist-Informationen im Harz erhältlich.