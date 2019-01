Oberkrainer Musik wird in die Welt hinausgetragen

Osterode Saso Avsenik gastiert mit seinen Oberkrainern am Samstag, 16. Februar, um 16 Uhr in der Stadthalle in Osterode.

Werke wie „Auf der Autobahn“, „Es ist so schön ein Musikant zu sein“, „Tante Mizzi“, „Slowenischer Bauerntanz“, „Hinterm Hühnerstall“ und mehr als 1.000 weitere Titel machten die Musik von Slavko Avsenik mit seinen Original Oberkrainern unsterblich. Sein weltweit bekanntestes Stück ist unumstritten das „Trompeten Echo“, dass auf der ganzen Welt mehr als 600 Mal gecovert wurde und vielen noch als Titelmelodie aus dem „Musikantenstadl“ bekannt ist.

31 Goldene-, 1 Platin- und 1 Diamantene Schallplatte sowie mehr als 36 Millionen verkaufter Tonträger unterstreichen den grandiosen Erfolg der Oberkrainer. Was geschieht, wenn der Enkel einer Musikerlegende merkt, dass in seinen Genen das Musiker-Gen und das Oberkrainer-Gen zusammenfinden? Saso Avsenik (auf Deutsch „Sascho“) ist der Enkel des großen Slavko Avsenik, dem Gründervater der Oberkrainer Musik.

Unter seiner Leitung haben sich im Jahre 2009 im slowenischen Begunje, der „Wiege der Oberkrainer Musik“, sieben junge Musikanten aufgemacht, ihrer musikalische Leidenschaft, der Oberkrainer Musik nachzugehen und die Tradition dieser fesselnden Musik weiterzuführen.

Musikalisches Erbe angetreten

Die Tatsache, dass sich Enkelsohn Saso vorgenommen hat, das musikalische Erbe anzutreten, ließ Slavkos Augen funkeln: „Ein schöneres Geschenk gibt es nicht als zu sehen, mit welcher Freude und welchem Engagement sich die jungen Musikanten um meinen erstgeborenen Enkel zusammengefunden haben, um die Musik unserer Familie weiter in die Welt zu tragen. Für mich geht damit ein großer Wunsch in Erfüllung und ich empfinde es als großes Geschenk, dass Saso die Liebe zur unserer Musik geerbt hat – das kann man nämlich nicht beeinflussen.“

Sympathisch, unbeschwert und authentisch präsentieren sich die jungen Musiker um Saso Avsenik. Ein voller Terminkalender und eine immer größer werdende Fangemeinde zeugen davon, dass die Kombination aus Tradition und Jugendlichkeit, gepaart mit einer unglaublichen Portion Musikalität beim Publikum großen Anklang findet. Davon zeugen beachtliche Erfolge, die nach nur fünf Jahren verbucht werden dürfen: TV-Auftritte in allen großen Shows des Genres wie beispielsweise dem „Musikantenstadl“ oder dem großen TV-Open Air „Wenn die Musi spielt“, Auszeichnungen wie die Vergabe des „Musi Edelweiß“, das durch den ORF für den Newcomer des Jahres 2012 vergeben wurde – und die vielen ausverkauften Häuser unterstreichen den Stellenwert der Formation um Saso Avsenik.

Am Samstag, 16. Februar, gastiert ab 16 Uhr Saso Avsenik mit seinen Oberkrainern in der Stadthalle in Osterode. Mit im Gepäck haben sie die schönsten und bekanntesten Hits von Slavko Avsenik. Erleben Sie als musikalischen Gast an der Gitarre Gregor Avsenik, den jüngsten Sohn von Slavko Avsenik und Vater von Saso Avsenik. Er spielte bereits im Alter von 16 Jahren im Ensemble seines Vaters Slavko Avsenik als Gitarren-Solist.

Karten unter Telefon 05522/9168010 an der Theaterkasse der Stadthalle oder online unter www.stadthalle.osterode.de.