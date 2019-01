Travestie-Ikone gibt Anekdoten einer alternden Diva zum Besten

Osterode Das Festival der Travestie gastiert am 6. April in der Stadthalle Osterode.

Das Festival der Travestie gastiert am 6. April um 20 Uhr zum ersten Mal in der Stadthalle Osterode. Geboten wird eine faszinierende Travestierevue von Meistern ihres Faches. Da darf gelacht werden, dass sich die Balken biegen, wenn die Travestie-Ikone Maria Crohn Anekdoten einer alternden Diva zum Besten gibt. Unterstützt von ihrem grandiosen Ensemble erwartet die Gäste Unterhaltung vom Feinsten: Stand-up-Comedy, Live-Gesang, irrwitzige Komik und Starparodie – das ist es, was diese Show so einzigartig macht. Alles dargeboten in wundervollen Kostümroben in einer schillernden Revue die einem schier den Atem raubt.

Karten: Harz Kurier Service-Center, Stadthalle Osterode, im Internet unter www.reservix.de. Einlass ist ab 19 Uhr. Showbeginn um 20 Uhr.