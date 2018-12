Kasper rettet Weihnachten

Am Donnerstag, 13. Dezember, nehmen Kasper und seine Freunde die Besucher mit auf eine fantasievolle Reise ins Abenteuerland, und laden zum Mitmachen und Mitfiebern ein. Gespielt wird die Weihnachtsgeschichte „Kasper und sein Hund Struppi retten Weihnachten“. Kasper glaubt nicht so recht an den...