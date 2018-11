Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Etwa eine Million Deutsche leiden unter dem sogenannten Vorhofflimmern, Tendenz steigend. Damit ist dies die häufigste Herzrhythmusstörung in Deutschland.

Wie Herzrhythmusstörungen entstehen und welche Behandlungsmöglichkeiten es bei Vorhofflimmern und anderen Erkrankungen gibt, darüber informieren Dr. Christian Thiele, Kardiologe im MVZ Herzberg Zentrum und im MVZ Osterode, und Stephan Matzath, Chefarzt der Kardiologie an der Helios Klinik Herzberg/Osterode, in einem Vortrag am 13. November. Die Veranstaltung im Rahmen der diesjährigen Herzwochen beginnt um 17 Uhr in der Cafeteria der Helios Klinik Herzberg/Osterode.

Herzstolpern und Herzrasen

Herzrhythmusstörungen entstehen, wenn die Bildung der elektrischen Impulse, die einen Herzschlag auslösen sollen, oder die Weiterleitung dieser Impulse gestört ist. Oft werden die Symptome als Herzstolpern und -holpern empfunden. Es können aber auch Herzrasen – verbunden mit Schwindelzuständen – oder sogar Bewusstlosigkeit auftreten.

„Weitere Anzeichen können auch Bluthochdruck, ein unregelmäßiger Puls, Atemnot oder ein Angst- oder Engegefühl in der Brust sein“, erklärt Dr. Christian Thiele. Er rät dazu, einen Arzt aufzusuchen, wenn erste Symptome wahrgenommen werden: „Vorhofflimmern selbst ist zwar nicht lebensbedrohlich, es kann aber gefährliche Folgen wie Schlaganfall oder Herzinsuffizienz haben.“

Kardiologische Diagnostik

Die moderne kardiologische Diagnostik spürt die Ursachen für Herzrhythmusstörungen auf: Mit einer umfassenden Untersuchung des Herzens, einschließlich der Durchblutungs- und Pumpleistung, der Herzklappenfunktion und der Elektrik, lassen sich die verschiedenen Zustände erkennen.

Wie die Herzrhythmusstörungen behandelt werden, hängt von der Art und der Ausprägung ab. „Zunächst versuchen wir, das Herz mit Medikamenten wieder in den richtigen Takt zu bringen. Falls das nicht anschlägt, gibt es verschiedene Eingriffsmöglichkeiten im Herzkatheterlabor“, so Chefarzt Stephan Matzath.

Beispielsweise kann ein Herzschrittmacher den Herzrhythmus überwachen und einen zu langsamen Herzschlag bei Bedarf beschleunigen. „In der Regel wird der Herzschrittmacher im Brustbereich unterhalb des rechten oder linken Schlüsselbeins eingesetzt. Über eine Vene werden die Schrittmachersonden mit dem Herzen verbunden und messen dort die Aktivität des Herzmuskels. Ist der Rhythmus zu langsam, gibt ein Impulsgenerator im Innern des Geräts elektrische Impulse ab. Dabei kann der Schrittmacher seine Frequenz und damit die des Herzens der jeweiligen körperlichen Belastung anpassen. Wenn das Herz selbst genügend eigene Schläge erzeugt, nimmt dies der Schrittmacher wahr und hält sich zurück. Bei zu starkem Absinken der Herzfrequenz setzt er sofort wieder mit der vorgegebenen Frequenz ein“, erklärt Dr. Thiele.

Risiko für Schlaganfälle

Bei Patienten mit Vorhofflimmern besteht ein erhöhtes Risiko für Schlaganfälle. Denn bei einem Vorhofflimmern wird die Pumpfunktion des Herzens gestört. Das Blut staut sich in den Vorhöfen und kann dort schließlich verklumpen. Dann bilden sich Blutgerinnsel. Über den Blutfluss kann es dann ins Gehirn gelangen und dort ein Gefäß verstopfen.

„Um das Schlaganfallrisiko zu mindern, geben wir den Patienten blutverdünnende Medikamente. Bei Betroffenen, bei denen die Behandlung mit Gerinnungshemmern nicht möglich ist, können wir im Herzkatheterlabor einen sogenannten Vorhofohr-Okkluder einsetzen, der dafür sorgt, dass sich keine Blutgerinnsel im Herz bilden und dadurch das Schlaganfallrisiko senkt“, erläutert Stephan Matzath.

Weitere Behandlungsmöglichkeiten werden die beiden Kardiologen beim Vortrag ausführlich vorstellen.

Der Eintritt zum Vortrag am Dienstag, 13. November, um 17 Uhr in der Cafeteria der Helios Klinik Herzberg/Osterode ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.