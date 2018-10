Beratung hilft Mädchen und jungen Frauen bei Essstörungen

Mädchen und junge Frauen mit Essstörungen sowie deren Angehörige können durch die neuen Ambulanten Hilfen der Therapeutischen Frauenberatung Unterstützung finden. Für die Startphase des Projektes leistet die Aktion Mensch eine Anschubfinanzierung über drei Jahre.

Essstörungen haben Suchtcharakter und was als Diät begonnen hat, kann zu einer schweren psychischen Erkrankung werden. Gerade junge Frauen sind betroffen. Die Rückfallgefahr ist hoch und der Weg aus der Erkrankung dauert oftmals viele Jahre. Ein Klinikaufenthalt kann ein erster Schritt aus dem Teufelskreis sein und ist häufig sogar unumgänglich.

Doch was kommt dann? Gerade nach stationären Klinikaufenthalten kann häufig keine lückenlose therapeutische Versorgung organisiert werden. In diesen Übergangsphasen zwischen Klinik und Alltag setzen die Ambulanten Hilfen an: „Viele junge Frauen kommen mit guten Vorsätzen und einem stabilisierten Essverhalten von einem stationären Aufenthalt zurück. Wir möchten in dieser sensiblen Phase Unterstützung bieten“, sagt Anja Koop, Gründerin des Projekts.

Doch nicht nur direkt im Anschluss an einen Klinikaufenthalt können die Ambulanten Hilfen in Anspruch genommen werden. Die Maßnahme richtet sich an Betroffene ab zwölf Jahren, die sich entschlossen haben, die Essstörung langfristig loszulassen und dafür im vertrauten heimischen Umfeld bleiben möchten. „Gerade jüngere Mädchen möchten oft innerhalb des familiären Umfeldes gesund werden und den Alltag weiterhin mit ihren Angehörigen teilen. Auch allein lebende junge Frauen können von dem Angebot profitieren“, so Koop.

Zentral für die Aufnahme der Maßnahme ist eine ausreichende Alltagsstabilität, so dass ein bestimmtes Mindestgewicht eine wichtige Grundvoraussetzung darstellt. Der Wille, sich mit dem eigenen Gesundungsprozess auseinanderzusetzen, sowie der Entschluss zur aktiven Aufgabe von symptomerhaltenden Verhaltensmustern sind für eine ambulante Begleitung unerlässlich. Bei den Schritten zurück in ein selbstbestimmtes und gesundes Leben können Betroffene bis zu zehn Stunden pro Woche begleitet werden. Das Erreichen und Halten eines gesunden Körpergewichts und das Erarbeiten eines gesunden Ess- und Bewegungsverhaltens sind zentrale Ziele der Maßnahme, die langfristig angelegt ist und eine kontinuierliche Begleitung der jungen Frauen sicherstellt.

Darüber hinaus unterstützt das Team dabei, neue Zukunftsperspektiven zu erarbeiten, koordiniert die regionalen Versorgungsangebote und bietet Konfliktlösung innerhalb der familiären Strukturen an.

Bei betroffenen Minderjährigen wird die Maßnahme in der Regel vom Jugendamt finanziert. Bei jungen Erwachsenen über 18 Jahren könnte eine Finanzierung durch das Sozialamt in Frage kommen.

In einem unverbindlichen Infogespräch in der Therapeutischen Frauenberatung in der Groner Straße 32/33 in Göttingen können Interessierte das Team der Ambulanten Hilfen kennenlernen und ihre Fragen klären. Die Mitarbeiterinnen sind dort dienstags von 17 bis 19 Uhr auch ohne Voranmeldung persönlich oder telefonisch erreichbar. Außerhalb dieser Zeiten sind die Mitarbeiterinnen auch per Mail unter info@ambulante-hilfe-essstoerungen.de erreichbar, auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter Telefon 0551/45615 kann hinterlassen werden. Mehr Informationen finden Betroffene und Interessierte online unter www.ambulante-hilfe-essstoerungen.de.