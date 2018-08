Pfad eröffnet: Entdecke Ebergötzen zu Fuß

700 Meter ist er lang und verbindet beide Museen in Ebergötzen – der neue Pfad „Entdecke Ebergötzen zu Fuß“. Am Mittwochvormittag wurde er von Vertretern des Brotmuseums und der Wilhelm-Busch-Mühle, der Sparkasse Göttingen und Samtgemeindebürgermeister Arne Behre offiziell eröffnet. An fünf...