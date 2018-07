Bad Lauterberger Musiktage beginnen

Mit dem Konzert „Triple B in Concert“ starten am kommenden Samstag, 4. August, die Bad Lauterberger Musiktage in die 37. Runde. Das Eröffnungskonzert, das erstmalig in der langjährigen Geschichte der Veranstaltungsreihe des Bad Lauterberger Kulturkreises an einem Samstag im Kurhaus der Kneippstadt...