Ausstellung: Nordhausen im Wiederaufbau 1950 bis 1985

Nordhausen Am Mittwochabend hat Bürgermeisterin Jutta Krauth die neue Sonderausstellung„Nordhausen im Wiederaufbau 1950 bis 1985“ in der Flohburg, Nordhausens Museum, eröffnet. Als Gast konnten sie und Museumsleiterin Susanne Hinsching Prof. Zwanziger alias Winfried Schmidt begrüßen, der in „voller Montur“...