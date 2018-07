Gastfamilien sind die Weltmeister der Völkerverständigung

Internationale Großereignisse wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland führen den Zuschauern immer wieder vor Augen, welche kulturelle Vielfalt es auf unserer Welt gibt.

Für alle Familien in Osterode und Umgebung, die es schade finden, dass nach dem Finalspiel am 15. Juli die bunten Kostüme und lauten Gesänge der Fans wieder von den Bildschirmen verschwunden sind, hat die gemeinnützige Austauschorganisation Experiment e.V. eine Idee: Werden Sie Gastfamilie.

„Ich würde gern für meine Gastfamilie typisches thailändisches Essen kochen.“ Jintapa aus Thailand, Austauschschülerin

Aufenthalt bis zu zehn Monaten

Experiment e.V. vermittelt ab September Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren für zwei bis zehn Monate in Gastfamilien. Sie kommen zum Beispiel aus den WM-Teilnehmerländern Brasilien, Japan, Kroatien und Mexiko, aber auch aus vielen weiteren Ländern wie Australien, Italien oder den USA.

Sie alle freuen sich darauf, Deutschland und die deutsche Kultur kennenzulernen und zeigen natürlich auch gern ihrer Gastfamilie mehr von der Kultur ihrer Heimat. So sagt Jintapa aus Thailand: „Ich würde gern für meine Gastfamilie typisches thailändisches Essen kochen.“ Dieser praktizierte Austausch macht Gastfamilien für Jugendliche zu Weltmeistern der Völkerverständigung.

Gastfamilie kann fast jeder werden – egal ob allein oder als Großfamilie, egal ob in der Stadt oder auf dem Land.

Wichtig sind Humor, Neugier und Toleranz sowie die Bereitschaft, sich auf einen anderen Menschen einzulassen.

Wer Interesse hat, Gastfamilie zu werden, kann sich an die Geschäftsstelle von Experiment e.V. in Bonn wenden. Ansprechpartnerin ist Eva Hofmann unter der Telefonnummer 0228/95722-44, oder per E-Mail an die Adresse: hofmann@experiment-ev.de.