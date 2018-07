WM-Tipp: Drei von 30 Befragten liegen richtig

Frankreich ist Fußball-Weltmeister. Im Finale am Sonntag in Moskau besiegten „Les Bleus“ Kroation mit 4:2.

Vielleicht erinnern Sie sich noch an unsere kleine Umfrage im Laufe der WM: „Weltmeister wird ...“. Richtig mit ihrem Tipp auf Frankreich lagen drei von 30 Befragten, darunter HarzKurier-Sportredakteur Robert Koch. Der unter dem Kürzel -rk- schreibende Koch machte somit dem lokalen Sportressort alle Ehre. Insgesamt legten sich also zehn Prozent der Tipp-Freunde von Beginn der Weltmeisterschaft an auf die „Équipe Tricolore“ fest.

Auf den Vize-Weltmeister Kroatien setzte nur Florian Renneberg, Pressesprecher Südniedersachsen-Innovations-Campus (3,3 Prozent der Befragten).

Belgien, Gewinner im Spiel um Platz drei gegen England, wurde auch nur einmal genannt: Anne Kingma, Touristin aus den Niederlanden, sah die „Roten Teufel“ ganz oben auf dem Siegerpodest.

„The Three Lions“ aus England kamen mit Platz vier zwar viel weiter als in der Vergangenheit, für den zweiten Stern nach 1966 reichte es dennoch nicht. Sechs Tipp-Freunde (20 Prozent) trauten England den Titel zu.

Ebenso viele Befragte meinten, Deutschland würde sich in Russland den fünften Stern holen. Wie es für Jogis Jungs ausging, ist hinreichend bekannt.

Je 13,3 Prozent (vier Befragte) stimmten für Brasilien und Russland, und 6,6 Prozent (2 Befragte) für Spanien. Je ein Befragter (3,3 Prozent) setzte in unserer kleinen Umfrage „Weltmeister wird ...“ auf Argentinien, Portugal beziehungsweise den Senegal. rtl

Unsere Umfrage mit 30 befragten Personen ist nicht repräsentativ.