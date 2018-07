Goslar: Kramp-Karrenbauer und Bartsch folgen dem Ruf des Berges

Das halbe Dutzend machen eine Frau aus der CDU und ein Mann von den Linken voll – und das ausgerechnet am Buß- und Bettag: Die Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer trifft bei der sechsten Auflage der Reihe „Der Berg ruft“ am 21. November in der Waschkaue des Rammelsberges auf Dr. Dietmar...