The Love Keys erleben

Erstmals sind The Love Keys – der Topact der deutschen Yogaszene – am 14. Juli in Clausthal-Zellerfeld zu erleben. Ab 20 Uhr entführen Aleah & Ben, im Rahmen des Rohkost-Sommerfestivals im Blauen Saal in der Flambacher Mühle, in eine ganz eigene, sinnliche, aber auch kraftvolle Welt. ...