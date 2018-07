Motto: Rund um Baby und Kind

Das Geburtshilfe-Team der Helios Klinik Herzberg/Osterode lädt am Freitag, 7. September, zu einer Kleider- und Spielzeugbörse „Rund um Baby und Kind“ in die Klinik-Cafeteria ein. Von 15 bis 17 Uhr werden Baby- und Kinderkleider, Spielzeug & Co. zum Verkauf angeboten. Noch sind Standplätze frei....