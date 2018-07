Rockharz feiert Jubiläum

Rund 20 000 Besucher werden zum Silberjubiläum des Rockharz Open Air an diesem Wochenende erwartet, knapp 10 000 Metal-Fans reisten bereits am Dienstag an – und seit Mittwoch wird die Rock Stage, eine der zwei großen Hauptbühnen, beschallt. Eröffnet wurde das Metal-Festival, das vor 25 Jahren in...