Neuinszenierung von „Schwanensee“ im Kino Herzberg erleben

Mit der Royal Opera-Produktion „Schwanensee“ setzen die Central Lichtspiele und der HarzKurier die Live-Kinosaison 2017/18 am kommenden Dienstag, 12. Juni, um 20.15 Uhr fort. Die Royal Opera präsentiert Tschaikowskys „Schwanensee“ in der Neuinszenierung von Liam Scarlett am 12. Juni weltweit live...