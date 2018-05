Gefangene der eigenen Erinnerung

Göttingen Im Zweiten Weltkrieg mussten zehntausende Menschen aus den von Deutschland überfallenen Ländern in Südniedersachsen Zwangsarbeit leisten. Die Göttingerin Ute Delimat hat die Geschichte ihrer Mutter Wiktorja aufgeschrieben. In einer Lesung am 3. Juni erzählt sie von der Verschleppung der 13-jährigen...