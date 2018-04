The Troggs aus England spielen in Osterode

Osterode The Troggs treten am Sonntag, dem 29. April, um 18 Uhr erstmals in Osterode auf. Das etwa 90-minütige Konzert findet in der Stadthalle statt. The Troggs aus Südengland gründeten sich 1964 und wurden vom Manager der Kinks, Larry Page, 1965 unter Vertrag genommen. Ihre Debüt-Single war „Lost Girl“. ...