Man(n) singt im Süden Niedersachsens

Die Krise der Chöre und des Chorgesangs ist nichts Neues. Viele der Chöre sind nur noch bedingt singfähig; es scheint, als sei die Lust zum Singen und die Freude am Singen im Chor verloren gegangen. Die Chöre sind in der Krise. Bis auf wenige Ausnahmen trifft dies selbst auf Jugendchöre zu. Am...