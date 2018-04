Nette Teenie-Komödie à la „American Pie“

„Der Sex Pakt“ ist eine typische amerikanische Teenie-Komödie nach „American Pie“-Manier – nur irgendwie neuer, derber und viel weniger auf einer möchtegern-tiefgreifenden Story aufgebaut. Das mag auch der vermeintliche Schwachpunkt des neuesten Seth Rogen-Films sein: Der Zuschauer kennt das Ende, bevor der Film überhaupt begonnen hat. Der positive Nebeneffekt: Dem Zuschauer bleiben klischeehafte zwischenmenschliche Dialoge, Beziehungsquerelen und Moralpredigten erspart. Ein Glück, denn „Der Sex Pakt“ grätscht der stereotypen Prüderie der Amerikaner von vornherein voll zwischen die Beine – und kommt damit genau dem nach, was man von einem Film eines Produzenten-Teams, in dem Seth Rogen mitwirkte, auch erwarten würde.

Wer also mit keiner allzu großen Erwartungshaltung an die eigentliche Geschichte und die dazugehörigen Dialoge herangeht, der wird bei „Der Sex Pakt“ mit derbem Humor, einigen nicht ganz jugendfreien Szenen und vielen skurrilen Situationen herrlich unterhalten. Wenn er sich auf den bewährten Rogen-Humor einlässt.

„Der Film war lustig. Man hatte eine Menge Spaß und viel zu lachen. Toller Film.“ Juana Wedekind, Elbingerode

Verschroben-schräge Charaktere

In jedem Fall wissen die Schauspieler in ihren jeweiligen Rollen zu überzeugen – auch wenn ein überaus sentimental daherkommender John Cena, seines Zeichens Wrestler bei der World Wrestling Entertainment Inc., allein vor dem Hintergrund seiner körperlichen Statur schon arg verschroben wirkt. Dennoch: Die schrägen Charaktere sorgen für zahlreiche Extra-Lacher.

Dass „Der Sex Pakt“ dann vom Rahmen her eigentlich nur eine weibliche moderne Auflage des ersten „American Pie“-Teils ist, wird allein dadurch schon wieder entschuldigt.

„Das war leider nichts.“ Alexandra Burghard, Herzberg

So sind es hier die Eltern mit ihren abstrusen Eigenschaften und Weltanschauungen, die sich auf fast zwei Stunden gekonnt und mit Anlauf immer wieder bis auf die Knochen blamieren und kurioser gar nicht verhalten könnten. In Sachen Peinlichkeit können die drei Erziehungsberechtigten, verkörpert von Leslie Mann, Ike Barinholtz und John Cena, ihren Sprösslingen problemlos die Show stehlen.

Herrlich überdreht und schrill

Alles in allem ist diese Teenie-Komödie herrlich überdreht, schrill und prädestiniert zum Fremdschämen. Der Streifen ist frisch, brilliert mit Slapstick-Einlagen, kombiniert Teenie-Sex-Komödie mit Road-Movie, kommt auch gut ohne die typischen Prom-Night- und Beziehungsklischees aus und nimmt einen wichtigen Punkt in den Fokus: die gesellschaftliche Doppelmoral bei der Frage nach der Gendergerechtigkeit.

„Ein Film, der einen sehr zum Lachen bringt. Sehr zu empfehlen.“ Frauke Kaliner, Wulften

Denn während die Eltern versuchen, ihre Töchter vor ihrem ersten Mal und damit einem „großen Fehler“ zu bewahren, werden die Jungs – wie eigentlich immer bei diesem Thema – zunehmend gefeiert. Charmant versteht es Regisseurin Kay Cannon, diese Doppelmoral urkomisch zu thematisieren, ohne dabei auf einen Lacher verzichten zu müssen. Und diese Gratwanderung schafft sie auch am Schluss – unter anderem mit einigen emotionalen Momenten, ohne aber wirklich an dramatischer Tiefe zu gewinnen.

Bis dahin folgt eine aberwitzige Eskapade auf die andere, während die Teenies Julie (Kathryn Newton), Kayla (Geraldine Viswanathan) und Sam (Gideon Adlon) einfach nur ihrem ersten Mal am Abend des Abschlussballes entgegenfiebern.

WERTUNG & GEWINNSPIEL Das Urteil unserer Leser: Sehenswert: 2,58 Bewertungsmodus: Oscarreif (Note 1) Sehenswert (Note 2) Zwiespältig (Note 3) Langweilig (Note 4) Flop (Note 5) Über jeweils zwei Karten für eine der nächsten HarzKurier-Filmpremieren können sich Marius Gobsa aus Walkenried, Simone Gödecke aus Herzberg, Simone Hauschild sowie Marion Janitz aus Osterode und Daniela Kruse aus Hattorf freuen. Die Gewinner werden zudem per Post benachrichtigt.