Rotwildring Harz hat sich hohe Jagdziele für 2019 gesteckt

Der Rotwildring Harz hat seine Abschusszahlen im zurückliegenden Jagdjahr nicht erreicht. Das erklärte Dr. Dieter Holodynski, Vorsitzender des Rotwildrings Harz, während der Rotwildschau am Wochenende. Erstmalig traf sich der Rotwildring Harz am Samstag zu seiner Jahresversammlung in der Aula der...