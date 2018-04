Programm für Naturbegeisterte

Für Naturbegeisterte und Freunde des gesunden Kochens bietet das Natur-Erlebniszentrum Gut Herbigshagen am kommenden Aprilwochenende gleich drei verschiedenartige Veranstaltungstermine an – von einer vogelkundlichen Exkursion über einen Veredelungskurs bis hin zu einer Kräuterwanderung reicht am 7....