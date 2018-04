Shob kommt im April nach Nordhausen

Nordhausen Mit satten Basslines und funkig treibenden Groove hat sich der französische Musiker Shob nicht nur in seiner Heimat eine solide Fanbase erspielt. Längst ist der Ausnahmebassist auch über die Grenzen seines Landes hinaus bekannt. Am Freitag, 20. April, gastiert Shob um 20 Uhr in der Cyriaci-Kapelle...