Basar für Kleider

Bilshausen Am Sonntag, 29. April, organisiert die Junge Union der Samtgemeinde Gieboldehausen um 14 Uhr einen Kinder-Kleider-Basar im Bilshäuser Pfarrheim. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Interessierte Aussteller können sich anmelden unter Telefon 0175/4341581 oder per E-Mail an lukasbringmann@gmail.com.