Ein Tribut an „Cecilia“ und Co.

Mit ihrem Programm „Feelin‘ Groovy“ gastiert die Simon & Garfunkel Revival Band am Freitag, 4. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle in Osterode. „Es gibt wenige Künstler, denen ein vergleichbar guter Ruf vorauseilt, wie dies bei der Simon & Garfunkel Revival Band der Fall ist“, heißt es...