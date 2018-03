David Roth ist zu Gast in Northeim

Northeim Der Sänger und Gitarrist David Roth ist am Samstag, 31. März, um 20 Uhr im Bürgersaal in Northeim zu Gast. Roth ist ein musikalischer Maler von Geschichten, Anekdoten und Erinnerungen. Das hat etwas von einem vertrauten Buch, das man an jeder beliebigen Stelle aufklappen und weiterlesen kann. Die...