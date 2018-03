Oberharzer Mundart im Zechenhaus

Clausthal Ze än gemietling Nohchmittohch mit Blachkuhng un ä habbel Ewerharzer Mundart lädt es Kilians Christiane wiedr ähn. Es Thema is dissmol „Wos denn su alles all aus unnerer Schtadt vrschwundn is“. Mr sänn sicher, doss sich de Besuchchr ahch noch an Manniches arinnern kenne un frähn uns, wennse...