„Eck häwwe chan Silver un chan Chold, eck haite Karl Aderhold“

Beim Festumzug zum 100-jährigen Bestehen des Harzklub-Zweigvereins Lerbach 1988 band der 85-jährige Karl Aderhold Heckenwasen vor seinem Wohnhaus. Ausgestattet mit zünftiger Arbeitsschürze, Gamaschen und Pfeife erinnerte er an den alten Berufsstand des Wasenbinders. Foto: Rainer Kutscher

Lerbach Der Lerbacher Karl Aderhold sprach nur Lerbsches Platt. Dabei entstand so manch amüsanter Spruch.

Der Erhalt der plattdeutschen Sprache mit Ausdrücken aus dem täglichen Leben der Altvorderen ist das Anliegen von Kulturträgern, Institutionen sowie Pädagogen, Chronisten und Heimatforschern.

In Lerbach sind Wilhelm Knaute (1857 bis 1939) und Otto Wolf (1896 bis 1978) die bekanntesten Heimatdichter. Ihre poetischen Werke in Lerbacher Platt sind erhalten geblieben und dürfen für die dörfliche Kultur nicht vergessen werden. Karl Aderhold (1904 bis 1991) aus Lerbach sprach nur Platt, was vor mehr als 50 Jahren bei den alteingesessenen Lerbacher Familien üblich war und heute nicht mehr verstanden wird.

Mit seiner stattlichen Figur und auch seiner großen Schuh- und Stiefelgröße war Aderhold im Lerbachtal nicht zu übersehen. Zu Beginn die Anspielung auf seine eigene Schuhgröße: „Wenn eck um de Kärkenecke kümme, mot eck erschtemol rangscheren (Wenn ich um die Kirchenecke komme, muss ich erst einmal rangieren).“

Bei der Goldenen Hochzeitsfeier meiner Großeltern Wilhelm und Frieda Kutscher im kleinen Schützenhaussaal spielte mein Großvater auf Karls Eigentum von drei Wohnhäusern und Mieteinnahmen an und fragte: „Karel, dou könnest ja ok mal einen outcheben.“ „Worümme denn dat?“ „Na, dou häst doch drai Hüsere!“ Darauf der Karl: „Ek hewwe drai Hüsere un ok drai Scheithüsere.“ (Ich habe drei Häuser und auch drei Scheißhäuser.) Somit war es nichts mit der Thekenrunde.

Das sind bei den älteren Lerbachern noch seine bekanntesten Sprüche.

Schlagfertig

Karl Aderhold war in seinem langen Arbeitsleben zuletzt bei der Firma Eisenhuth-Formenbau als Lagerverwalter beschäftigt. Otto Gamenick aus Zellerfeld war in der Buchhaltung angestellt und gab Materialscheine aus. Karl trampte die Treppe hoch und erschien im Büro und sagte: „Herr Chamenick, ek broke Stahls un Bohrs.“ Gamenick verstand die Worte aber nicht. Übersetzt ins Hochdeutsche hieß das, dass Drehstähle und Bohrer gebraucht werden.

Werkmeister Alfred Schicke wurde aufmerksam, als Karl an einer Werkbank mit der Reparatur seiner Taschenuhr beschäftigt war: „Was machen Sie denn da während der Arbeitszeit?“ „Das sehen Sie doch, meine Taschenuhr ist kaputt und das während der Arbeitszeit“, war seine schlagfertige Antwort.

Zum Festumzug zum 100-jährigen Jubiläum des Harzklub-Zweigvereins Lerbach im Jahr 1988 erklärte Karl Aderhold: „Tau den Jubiläumsumzug make eck ok wat von freuer.“ Und beim Umzug war dann zu sehen: Neben seinem Haus hatte er sich in alter Montur mit zünftiger Arbeitsschürze, Gamaschen und Pfeife hingesetzt und zeigte das Binden von Heckenwasen aus getrockneten Fich-tenzweigen für das Anzünden des Feuers im Herd und Ofen, um an den alten Berufsstand des Wasenbinders zu erinnern.

Frühjahrstreffen

Mit dem Erhalt der Plattdeutschen Sprache beschäftigt sich auch die Fachgruppe „Plattdeutsche Sprache und Literatur“ des Arbeitskreises Südniedersächsische Heimatforschung (ASH). Sie lädt am heutigen Samstag, 17. März, um 10 Uhr zum Frühjahrstreffen ein, das im Saal des Gasthauses Ohnesorge stattfindet.