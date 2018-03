„Die Gemeinschaft der Heiligen geht stiften“

Satirisch-Nachdenkliches und Kirchlich-Weltliches aus zehn Jahren Kirchenkabarett präsentiert Norbert Hammermeister am Freitag, 16. März, um 19 Uhr in der Evangelisch-lutherischen Schlosskirchengemeinde Osterode. Die Veranstaltung findet in der St. Jacobi-Schlosskirche, Schlossplatz 4, in Osterode...