Krimikomödie im Altenheim Siebenbürgen

Osterode In diesem Jahr zeigt das Theaterensemble des Altenheims Siebenbürgen die Kriminalkomödie „Stirb schneller, Liebling“ von dem Autor Hans Schimmel. Premiere ist am 6. März um 17 Uhr. In dem Zweiakter treffen die Zuschauer auf das Ehepaar Kniesebeck. Kurt Kniesebeck ist...